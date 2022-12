Americana registra três óbitos causados pela Covid-19

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Vigilância Epidemiológica de Americana informou nesta quinta-feira (8), que o município registrou entre 25 de novembro e 6 de dezembro, três óbitos causados pela Covid-19, sendo:

– Homem, 83 anos, morador do bairro Jardim Santa Eliza. Paciente renal crônico, tinha Alzheimer, doença neurológica crônica e câncer. Estava internado em hospital particular e faleceu no dia 2 de dezembro;

– Homem, 82 anos, morador do bairro São Roque. Ele tinha linfoma não Hodgkin (tipo de câncer). Estava internado no Hospital Municipal e faleceu no dia 4 de dezembro;

– Mulher, 88 anos, moradora do bairro Jardim Terramérica 2. Paciente com insuficiência renal, estava internada no Hospital Municipal e faleceu no dia 5 de dezembro.

Novos positivos

Entre os dias 25 de novembro e 6 de dezembro, foram 671 novos casos positivos de Covid-19, sendo 553 após a realização de Testes Rápidos, dos quais 258 estão em isolamento domiciliar e 295 já recuperados; e 118 após a realização de exame PCR, dos quais 7 estão em isolamento domiciliar, 101 já recuperados, 7 internados, além dos três óbitos registrados.

Quadro geral

O quadro geral da Covid-19 em Americana é de 46.425 casos positivos, sendo 7 internados, 265 em isolamento domiciliar, 1004 óbitos e 45.149 recuperados. Além disso, o município contabiliza agora 98.838 casos que eram considerados suspeitos, mas que já foram descartados pelo resultado de exame negativo.