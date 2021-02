Americana segue aplicando a segunda dose da vacina contra Covid-19

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Americana segue aplicando a segunda dose da vacina contra a Covid-19 em profissionais de saúde e também idosos e trabalhadores das ILPI (Instituição de Longa Permanência para Idosos).

Nesta segunda-feira (22) foram vacinados 112 profissionais e, no sábado (20), outros 77 com a dose complementar, totalizando agora 2.585 profissionais de saúde vacinados com a segunda dose.

Nesta segunda, uma equipe da Vigilância Epidemiológica também efetuou a aplicação da primeira dose em cinco residentes de ILPI (Instituição de Longa Permanência para Idosos), que estavam agendadas por meio do cadastro municipal, contabilizando agora 9.518 pessoas vacinadas com a primeira dose.