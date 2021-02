Gama apreende maconha, skunk e cocaína na Rua das Margaridas

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Guarda Municipal de Americana apreendeu, nesta segunda-feira (22), 14 porções de maconha, 21 tubos de skunk, 260 porções de cocaína do tipo “nine nine” (pura) e 419 porções de cocaína batizada em uma residência na Rua das Margaridas, no bairro Cidade Jardim. Durante a ação policial, que contou com a atuação do cão Drako, da Romu Canil, três pessoas acabaram detidas.

A ação teve início pouco depois das 15 horas, quando a equipe Tático Romu obteve informações de que alguns rapazes entravam, com frequência, no imóvel e se dirigiam até a Praça Oscar Ignácio de Souza, onde estariam vendendo drogas.

Uma viatura foi deslocada até o local e, assim que avistaram o veículo da Gama dois rapazes fugiram do local pulando muros e correndo sobre o telhada das casas vizinhas, mas logo foram abordados na Rua dos Girassóis. Uma terceira pessoa foi abordada dentro da própria casa.

Indagados sobre a fuga, confessaram que possuíam drogas no interior da residência. A equipe da Romu Canil foi solicitada e, após o procedimento de faro pelo cão Drako, foram encontradas as porções e tubos com a droga. Foram apreendidos, ainda, três aparelhos de telefone celular, R$ 371,75 em espécie e embalagens para armazenamento de drogas.

Durante a diligência, que foi acompanhada pelos pais de dois rapazes, um deles confessou que a droga e o dinheiro pertenciam a El. Após os fatos serem elucidados, foi dada voz de prisão e os três indivíduos foram encaminhados à Central de Polícia Judiciária.

A autoridade policial deu voz de prisão a W.S., de 20 anos, e W.R.S.S., de 23, que foram levados para a Cadeia Pública de Sumaré. O outro rapaz, J.L.B.N., de 20 anos, foi liberado e segue sendo investigado.

Participaram da ação a equipe da Tático Romu (subinspetores Charles e Queiroz e GCM Edson), equipe da Romu Canil (GCMs M. Alves, Sandro Lopes e o cão Drako), e a equipe operacional (subinspetor Antunes e os GCMs Sandrin, Novais, Aguilera, Evangelista, W. Ribeiro, Nicolete, De Paula e Torricelli).