Obra do Sam’s Clube de Americana é iniciada na Avenida Brasil

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Foi dado início nas últimas semanas a obra para a construção do Sam’s Club de Americana que ficará no local do antigo Walmart, que foi destruído em um incêndio em 2017, na Avenida Brasil.

O anuncio da vinda da empresa para a cidade foi feito no ano passado pelo então prefeito, Omar Najar. Na ocasião ele recebeu em seu gabinete os diretores executivo e de relações institucionais do Grupo Big, Marcelo Tardin e Carlos Eli.

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

“Deve começar a funcionar em maio/junho de 2021 no prédio onde funcionou o Walmart, na Avenida Brasil esquina com a Rua Paineiras, que será totalmente reformado”, disse Omar na época do anúncio.

O Sams’ Club é o maior clube de compras do Brasil e está presente em várias cidade do mundo. Pagando uma taxa que está atualmente em R$75, o cliente se torna um membro do club e pode fazer compras com desconto na loja.

A loja deve gerar cerca de 300 empregos, entre diretos e indiretos