Americana será a primeira cidade da região a adotar 100% de iluminação de LED em suas vias públicas

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Americana se tornará a primeira cidade da região a adotar 100% de iluminação de LED em suas vias públicas até o final de 2023. O anúncio foi feito pelo prefeito Chico Sardelli(PV) na tarde desta quinta-feira(27), marcando um importante avanço em termos de eficiência energética e sustentabilidade para o município.

Com esse projeto inovador, Americana demonstra seu compromisso em proporcionar uma infraestrutura moderna e mais eficiente para seus cidadãos. Além disso, a iniciativa destaca a cidade como uma referência em termos de tecnologia e desenvolvimento regional.



Receba as notícias do Portal no seu WhatsApp Clique aqui e entre no grupo



A implementação das 12 mil lâmpadas de LED em todas as vias públicas exigirá um investimento significativo, totalizando R$ 20 milhões. Os recursos para essa empreitada provêm da CIP (Contribuição de Iluminação Pública), evidenciando a importância desse tributo na melhoria da qualidade de vida dos habitantes de Americana.

Além da modernização da iluminação nas ruas, o projeto prevê que as praças e áreas públicas também serão contempladas com a nova tecnologia no próximo ano.

Siga o @portaldeamericana no Instagram (clique aqui)