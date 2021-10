Americana terá corrida gratuita para mulheres

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, recebeu nesta quinta-feira (14), em seu gabinete, os organizadores da Woman Race, uma corrida 5k gratuita, exclusivamente para mulheres, marcada para o dia 31 de outubro, em comemoração ao Outubro Rosa. Ao todo, mil mulheres poderão se inscrever através do Instituto Esportivo Social, realizador do evento.

A reunião no Paço Municipal ocorreu com a participação da secretária de Esportes, Grasiele Rezende, do secretário adjunto da pasta, Diego Cabral Olindo, do presidente do instituto, o americanense Maurício Fragata, e da coordenadora de eventos do IES, Verônica Jensen.

“Sou um grande apoiador dos esportes e a Prefeitura está de portas abertas a eventos voltados à prática esportiva e na promoção de saúde. Com o avanço da vacinação, cada vez mais estas ações voltarão a fazer parte do cotidiano de Americana”, declarou o prefeito.

“Estamos unindo esporte, qualidade de vida e solidariedade. A realização de uma corrida gratuita é extremamente positiva para a cidade e as corredoras doarão 1kg de alimento não-perecível a ser destinado ao Fundo Social de Solidariedade”, explicou a secretária Grasiele Rezende. Os alimentos arrecadados serão destinados a famílias em situação de vulnerabilidade social.