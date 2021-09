Americana terá manifestação pró-Bolsonaro na Av. Brasil nesta terça-feira

Foto: Will Moreira

Americanenses devem ir às ruas nesta terça-feira, feriado de 7 de setembro, em um ato pró-Bolsonaro. Em Americana, o ato deve começar em frente ao Jardim Botânico Municipal de Americana “Prefeito Carroll Meneghel” e seguir pela Avenida Brasil.

De acordo com o advogado, Wagner Di Angelo Baroni, um dos organizadores do manifesto, o ato deve começar às 9 horas em frente ao Botânico e seguir pela avenida pelo canteiro central.

De acordo com Baroni, a caminhada dos manifestantes será acompanhada por um carro de som que executará o Hino Nacional e o Hino da Bandeira e não deve haver discursos dos participantes.

“Vemos com muita preocupação os acontecimentos ocorridos de prisões ilegais de Jornalistas, Deputados e pessoas que expressam sua simples opinião e liberdade de pensamento sendo de maneira arbitraria tolhidas sua liberdade de expressão não sendo respeitado o devido processo legal por Ministros do STF , que devem se pautar no devido processo penal legal”, disse Baroni ao Portal de Americana.

Outro ponto de apoio dos manifestantes é o voto impresso defendido pelo presidente e rejeitado pela Câmara dos Deputados e a defesa da Constituição. “Em total e absoluto apoio ao presidente Bolsonaro lutamos por nossa liberdade e pela democracia para não permitir que nosso Brasil vire uma republiqueta comunista como é o interesse de muitos ex-presidiários que foram soltos e anulados seus processos por malabarismos jurídicos”, concluiu ele.

Os atos convocados pelo próprio presidente Bolsonaro devem acontecer por todo o país. Pela manhã o chefe do executivo participa de uma manifestação em Brasília e à tarde em São Paulo, na Avenida Paulista.