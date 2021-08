Americana ultrapassa 90% de vacinados com a primeira dose

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O município de Americana atingiu, nesta sexta-feira (13), a marca de 90,14% de pessoas com 18 anos ou mais que receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Nesta sexta-feira a Secretaria Municipal de Saúde contabilizou 168.785 indivíduos vacinados com a primeira dose. Já os vacinados com o esquema completo foram 66.861, correspondendo a 35,71% da população com idade superior a 18 anos.

A meta estipulada pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI) é de 90% da população com o esquema completo, ou seja, imunizada após receber a segunda dose ou a dose única. É preciso considerar que há um intervalo entre a primeira e a segunda dose, sendo de 28 dias para o imunizante Coronavac, mas podendo ser feita a partir de 21 dias, conforme a disponibilidade da vacina, e de 12 semanas (84 dias) para as vacinas AstraZeneca e Pfizer.

Portanto, o ritmo da primeira dose no município demonstra que a campanha vem mantendo as expectativas sobre o alcance da meta geral, uma vez que a segunda dose está sendo aplicada concomitantemente à primeira, de acordo com o prazo determinado aos moradores, conforme o imunizante recebido na primeira aplicação.

“Agradeço imensamente todos os profissionais de saúde responsáveis por cumprirmos essa meta, estabelecida pelo Ministério da Saúde. Não vamos descansar até 100% dos americanenses estarem completamente vacinados contra a COVID. A saúde é nossa prioridade”, disse o prefeito Chico Sardelli.

Desde o início da campanha, em 22 de janeiro deste ano, Americana vem se mantendo entre os municípios que mais vacinam em números absolutos e proporcionais, inclusive ocupando por longos períodos a primeira posição no ranking dos municípios da RMC (Região Metropolitana de Campinas).

“Eu estou muito satisfeito com o ritmo da campanha de vacinação em Americana e parabenizo todos os funcionários envolvidos nela. nós conseguimos atingir a meta para a primeira dose, que é de noventa por cento, mas o nosso objetivo é imunizar toda a população com o esquema completo e, para isso, não vamos medir esforços, a fim de alcançar esse objetivo”, declarou o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.