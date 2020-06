Hospital Municipal de Americana vai receber 5 novos respiradores do governo do estado

“Nosso pedido foi feito assim que o governo anunciou a aquisição dos respiradores para o Estado, que acompanha a evolução da doença, o número de vítimas e a necessidade de expansão do número de leitos de UTI nos hospitais do interior”, disse Cauê.

A distribuição atende a solicitação feita no final de abril pelo deputado e presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, Cauê Macris, e faz parte da estratégia de saúde. Outras regiões do Estado também estão recebendo respiradores para pacientes.

O governo do Estado de São Paulo iniciou nesta terça (9) a distribuição de novos respiradores para a RMC (região metropolitana de Campinas). Os equipamentos representam novos leitos de UTI para tratamento das vítimas do novo coronavírus.