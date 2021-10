Americana vai receber a maior feira têxtil das américas em 2023

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, recebeu nesta quarta-feira (13), representantes da Febratex Group, que anunciaram a realização da próxima edição da feira Tecnotêxtil Brasil, em setembro de 2023, na FIDAM (Feira Industrial de Americana). A reunião ocorreu no Gabinete do Prefeito no Paço Municipal, com a participação do secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros.

A feira de tecnologia para a indústria têxtil pretende reunir empresários e produtores do Polo Têxtil, formado pelas cidades de Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia, e conta com o apoio institucional da Prefeitura e do Sinditec.

De acordo com o diretor-presidente da Febratex Group, Hélvio Roberto Pompeo Madeira, presente ao encontro, a data foi escolhida estrategicamente para acontecer 3 meses após a realização da ITMA, agendada para junho, em Milão, na Itália. A feira é considerada uma das maiores em tecnologia têxtil e de vestuário do mundo. “Queremos que a região cresça e se desenvolva. Precisamos mostrar ao mercado a relevância do setor têxtil. Nossa intenção é trazer para o mercado brasileiro os lançamentos que forem apresentados na maior feira mundial”, afirmou Pompeo.

O prefeito Chico Sardelli destacou o interesse de Americana em sediar o evento. ”Nossas portas estão abertas às iniciativas focadas no desenvolvimento econômico e na geração de emprego e renda. Vejo com muito bons olhos este interesse em nossa Princesa Tecelã, para que aqui sejam gerados novos negócios através da inovação”, declarou.

Para o secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros, a realização da feira em Americana fortalece o trabalho de retomada econômica iniciado este ano. “Nossa missão tem sido buscar a excelência na retomada econômica pós-pandemia e o fato de Americana ter sido procurada para a realização da feira demonstra que estamos no caminho certo”, disse.

Também participaram da reunião a gerente executiva da Febratex Group, Edna Paula; o presidente da FIDAM, Edison Botasso; o diretor regional do Ciesp Americana, Leandro Zanini Santos e o presidente do Sinditec, Leonardo Sant’Ana.