Juninho Dias cria medalha para profissionais de fisioterapia

O vereador Juninho Dias (MDB) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um projeto de decreto legislativo que institui a “Medalha do Mérito Profissionais da Fisioterapia”. O objetivo é reconhecer o trabalho destes profissionais, que ganharam notoriedade por sua importância na recuperação de pacientes em meio à pandemia de Covid-19.

A homenagem, se aprovada, será realizada em sessão solene anualmente no mês de outubro, onde cada vereador poderá indicar um profissional para receber Medalha do Mérito Profissionais da Fisioterapia.

De acordo com o vereador, o intuito do projeto é prestar reconhecimento aos profissionais que ganharam clara notoriedade na pandemia da covid-19. “Uma profissão que vem ganhando espaço no cenário da saúde mundial e muito foi destacada no tratamento da COVID-19 e pós-covid, nos mostra a importância do seu reconhecimento no município, garantindo que profissionais tenham incentivos para caminharem com excelência na profissão”, disse Juninho.

O projeto de decreto legislativo será encaminhado às comissões pertinentes e, não havendo impedimento legal para sua tramitação, será discutido e votado pelos vereadores em plenário, durante sessão ordinária.