Americanense é morta pelo pelo ex-marido em São Paulo

A americanense Jussara Burguez Tonon, uma secretária de 46 anos, foi brutalmente assassinada por seu ex-marido, José Roberto Leandro, um analista financeiro de 56 anos nesta segunda-feira(1º).

O crime aconteceu na Vila Leopoldina, zona oeste de São Paulo, onde Jussara residia após a separação do casal há poucos meses. Segundo relatos, José Roberto esperou pacientemente pela saída da vítima para o trabalho e a atacou em frente ao condomínio onde ela morava.

De acordo com informações da polícia, o agressor disparou quatro tiros contra Jussara, atingindo-a gravemente em três deles. A mulher foi socorrida ainda com vida e levada ao Pronto Socorro da Lapa, zona oeste de São Paulo, mas, infelizmente, não resistiu aos ferimentos e faleceu.

As autoridades policiais foram acionadas e iniciaram uma intensa busca por José Roberto Leandro. Cerca de duas horas após o crime, ele foi encontrado em sua própria residência. Ao ser localizado, o criminoso trancou-se dentro da casa e solicitou a presença de um psicólogo e um advogado ao Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) da Polícia Militar.

Durante as negociações com as forças policiais, o assassino chegou a demonstrar intenção de se entregar, porém, de forma trágica, acabou tirando a própria vida ao disparar contra si mesmo. O revólver calibre 9 milímetros, pertencente a José Roberto, foi a mesma arma utilizada tanto para o assassinato de Jussara quanto para o suicídio do agressor.