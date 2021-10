Após incêndio, Defesa Civil interdita casa em Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A equipe da Defesa Civil de Americana interditou, na tarde desta quarta-feira (20), uma residência na Rua Diogo de Faria, região do Cordenonsi, após ocorrência de incêndio no local. O coordenador do órgão, João Miletta fez a vistoria e interditou o imóvel por precaução.

“O Corpo de Bombeiros controlou o incêndio, mas interditamos a casa porque o fogo destruiu tudo, mas ninguém ficou ferido. A causa foi o botijão de gás”, disse João Miletta.

O imóvel passará por avaliação de engenheiro para levantar o laudo das condições do imóvel.