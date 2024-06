Após ser rejeitado como candidato a prefeito, Rafael Macris tentará ser vereador

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Após ser rejeitado como candidato a prefeito de Americana em 2020, Rafael Macris, que concorreu a eleição pelo PSDB, deve tentar uma cadeira da Câmara Municipal de Americana na eleição deste ano.

Por ser muito ligado ao ex-governador João Doria, Rafael sofreu grande rejeição e ficou em terceiro lugar na eleição para prefeito da cidade.

Agora, junto ao MBL (Movimento Brasil Livre) , ele tentará voltar para Câmara Municipal onde já foi vereador.

Ele lança sua pré-campanha pelo Partido Progressista neste domingo, em um restaurante da cidade, com a presença de figuras do MBL como Arthur do Val, Renan Santos, Kim kataguiri, Amanda Vetorazzo.

Através das redes sociais, em um vídeo ao lado do seu pai, Vanderlei Macris, ex-deputado federal, Rafael convida o público para o evento. “A gente conta muito com a presença de vocês”, diz o ex-tucano.