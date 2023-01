------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Uma criança de cinco anos morreu na manhã desta terça-feira(24), após ser atingida por uma árvore na Lagoa do Taquaral, em Campinas.

O pai e a mãe da criança também ficaram feridos no acidente que ainda não teve as causas divulgadas. O Corpo de Bombeiros da cidade foi acionado, mas não houve tempo para o socorro e a morte foi confirmada no local.

O espaço foi fechado para o trabalho das autoridades.

