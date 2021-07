------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Avenida Atílio Dextro, na região do bairro Parque Nova Carioba, recebeu nesta segunda-feira (12) manutenção do Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana. Na via, foi executado reparo na rede de água.

O DAE tem mais 67 serviços para serem executados nesta segunda-feira, segundo o cronograma de trabalho da autarquia. São consertos de redes de água e de cavaletes, ligações de água e esgoto, entre outros.