BAEP apreende 273,3 kg de cocaína em Santa Bárbara

Policiais militares do 10° Batalhão de Ações Especiais (BAEP) apreenderam 255 tijolos de cocaína, escondidos em um caminhão, por volta das 10h30 desta sexta-feira (14), no bairro Paraíso, em Santa Bárbara d’Oeste. O motorista, de 38 anos, foi preso em flagrante.

Os policiais receberam uma denúncia que um caminhão estaria levando entorpecentes na região. Eles conseguiram interpectar o veículo e no fundo da carroceria notaram um aço diferente. Uma equipe do Corpo de Bombeiros auxiliou para a retirada da droga que estava escondida neste fundo falso.

