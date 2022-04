Bandeirantes, Anhanguera e Luiz de Queiroz serão bloqueadas para passagem da motociata de Bolsonaro

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A CCR AutoBAn, concessionária que administra o Sistema Anhanguera-Bandeirantes, informou que a pista norte – sentido interior – da Rodovia dos Bandeirantes (SP-348) entre São Paulo e Santa Bárbara D’Oeste será interditada pela Polícia Militar Rodoviária (PMRv), a partir das 8h desta sexta-feira, 15 de abril, em função de evento com motociclistas que contará com a participação do presidente Jair Bolsonaro(PL).

A interdição acontece a partir do início da Rodovia dos Bandeirantes no quilômetro 13, junto à Marginal Tietê, até o km 134, no entroncamento com a Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), trecho que deverá ser percorrido pelo comboio de motocicletas. A previsão é de que SP-348 esteja totalmente liberada neste trecho a partir das 15h.

O trecho Rodovia Luiz de Queiroz(SP-304) no entroncamento com a Bandeirantes, até a Rodovia Anhanguera(SP-3030), também deve sofrer bloqueio já que local também faz parte do roteiro que deve ser percorrido por Bolsonaro e seus apoiadores. A SP-304 é administrada pelo DER (Departamento de Estradas e Rodagens)

Durante o período do evento com motociclistas, o tráfego do Sistema Anhanguera-Bandeirantes no sentido interior será permitido apenas pela Via Anhanguera (SP-330). Painéis de mensagem variáveis (PMV) instalados no Sistema Anhanguera-Bandeirantes orientarão os motoristas a utilizarem a SP-330 nos deslocamentos em direção ao interior.

A Polícia Militar Rodoviária fará os fechamentos de todos os acessos à Rodovia dos Bandeirantes entre São Paulo e Santa Bárbara D’Oeste, sendo eles:

Rodoanel Mário Covas (SP 21), no km 24,

Via Anhanguera (SP-330), no km 48,

Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto (SP-300), no km 62,

Rodovia Magalhães Teixeira (SP-083) – anel viário de Campinas, no km 84,

Rodovia Santos Dumont (SP-75), no km 87,

Rodovia Adalberto Panzan (SPI 103/330), no km 95,

Rodovia Jornalista Francisco Aguirra Proença (SP-101), no km 103 e

Estrada municipal SMR-40, no km 114.

Os acessos aos postos de serviço localizados no trecho também serão bloqueados. Viaturas da PMRv farão a varredura do trecho interditado, para garantir que nenhum veículo fique retido à espera do término do evento.

A CCR AutoBAn informou que irá disponibilizar todo efetivo da concessionária para garantir a segurança do tráfego dos clientes do Sistema Anhanguera-Bandeirantes, totalizando um aumento de 40% no total de viaturas e 70% no total de colaboradores em comparação a um dia normal. Para proporcionar a agilidade no atendimento, viaturas serão posicionadas em pontos estratégicos do Sistema Anhanguera-Bandeirantes.

Informações de tráfego podem ser obtidas pelo Disque CCR AutoBAn, a partir do telefone 0800 055 55 50 ou pelo site www.autoban.com.br

Sistema Anhanguera-Bandeirantes – Sentido Capital

O tráfego das rodovias do Sistema Anhanguera-Bandeirantes no sentido sul – entre o Interior e a Capital – não será interditado e terá operação normal durante todo o período. A concessionária orienta que os motociclistas utilizem, durante o retorno à Capital, a faixa exclusiva de motos, localizada no lado direito das praças de pedágio.

Orientações de segurança

A Polícia Militar Rodoviária não permitirá o acesso de pedestres ao canteiro central e acostamento da Rodovia dos Bandeirantes. A PMRv informa também que veículos estacionados no acostamento ou na faixa de domínio da rodovia poderão ser autuados.