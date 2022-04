Vestibular de Inverno FAM tem primeira prova dia 25 de abril

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A FAM-Faculdade de Americana está com inscrições abertas para o Vestibular de Inverno para quem busca iniciar o Ensino Superior ainda em 2022. A primeira prova do vestibular será realizada no próximo dia 25 de abril. As provas seguem de maneira online e consistem em uma redação.

Inscreva-se gratuitamente através do site: fam.br.

No total, a Faculdade de Americana oferece mais de 30 opções de curso, saiba mais no site: fam.br



Com o tema “Faculdade de Presença”, a Faculdade de Americana lembra, por meio desta nova campanha, sua presença ativa na comunidade com ações de prestação de serviço com os alunos em atividades externas e no Serviço Integrado de Atenção – SIA, que oferece diversos atendimentos gratuitos em Fisioterapia, Enfermagem, Psicologia, Nutrição entre outros cursos. Além das aulas presenciais e cheias de práticas com os laboratórios para os cursos de saúde e exatas.

Para este vestibular de inverno, a Faculdade de Americana continua com descontos nas mensalidades utilizando a nota do ENEM. Confira os descontos de acordo com a pontuação:

de 1 a 700 pontos = 20%

de 701 a 800 pontos = 30%

de 801 a 900 pontos = 50%

acima 901 pontos = 100%

Os benefícios serão concedidos mediante comprovação do resultado obtido pelo candidato em qualquer ENEM realizado a partir de 2012. Mais informações no site do vestibular.