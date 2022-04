Em Americana, Bolsonaro critica acordo entre WhatsApp e TSE

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Durante sua passagem em Americana nesta sexta-feira(15), o presidente Jair Bolsonaro (PL) criticou o acordo entre o WhatsApp e o Tribunal Superior Eleitoral. Bolsonaro foi recebido por milhares de apoiadores no recinto da Festa do Peão de Americana, na região da Praia Azul, após participar de uma motociata que teve como ponto de partida a capital paulista.

Nesta quinta-feira, o WhatsApp anunciou uma nova funcionalidade que permitirá o envio de mensagens para milhares de pessoas ao mesmo tempo, porém o recurso só será liberado no Brasil após às eleições gerais. Em cima de um trio elétrico, o presidente criticou o acordo feito entre a empresa e o TSE para barrar a disseminação de informações falsas.

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

“Adianto para vocês: o que eu tomei conhecimento nesta manhã é simplesmente algo inaceitável, inadmissível e inconcebível. O WhatsApp passa a ter uma nova política para o mundo, mas uma especial, restritiva para o Brasil. Isso após um acordo com três ministros do Tribunal Superior Eleitoral. Cerceamento, censura, discriminação. Isso não existe. Ninguém tira o direito de vocês nem por lei, quem dirá por acordo com o TSE. Esse acordo não tem validade, e nós sabemos como proceder”, afirmou o chefe do executivo.

“E já adianto: Isso que o WhatsApp está fazendo no mundo todo, sem problema. Agora, abrir uma excepcionalidade para o Brasil, isso é inadmissível, inaceitável, e não vai ser cumprido, este acordo que por ventura eles realmente tenham feito com o Brasil, com informações que eu tenho até o presente momento”, garantiu o presidente sem dar detalhes de como as medidas não serão cumpridas.