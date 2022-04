Chico pede apoio de Bolsonaro para Represa do Salto Grande, Gruta Dainese e Aeroporto Municipal

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, e o vice-prefeito Odir Demarchi participaram nesta sexta-feira (15) da visita do presidente da República Jair Bolsonaro ao município, após uma motociata que teve início em São Paulo e terminou no recinto da Festa do Peão.

“Aproveitamos a oportunidade para pedir o apoio do Governo Federal para investimentos em questões importantes para nossa cidade: a Represa do Salto Grande; a Gruta Dainese; e o Aeroporto Municipal”, afirmou o prefeito.

Chico ressaltou a importância destes assuntos. “Sabemos que esses temas são fundamentais para termos uma Americana com um desenvolvimento econômico pautado na sustentabilidade e com visão para o futuro, por isso, vamos seguir trabalhando e buscar todas as parcerias que precisamos para tornar nossa cidade cada vez melhor para se viver”, explicou o prefeito.