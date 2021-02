Bandidos furtam capacete e espada de bronze no túmulo dos pracinhas no cemitério da Saudade

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Funcionários do Cemitério da Saudade de Americana constataram, na manhã desta segunda-feira (8), entre 5h e 5h45, o furto de peças de bronze da sepultura dos Pracinhas, tombada como patrimônio histórico do município. Os ladrões fugiram num veículo, segundo a Administração do Cemitério.

Foram levados um capacete e uma espada, mas um levantamento está sendo feito ainda para a verificação de mais objetos que possam ter sido furtados do local, segundo a Unidade de Serviços Urbanos (USU) da prefeitura.

Um boletim de ocorrência foi registrado para a apuração dos fatos. O cemitério conta com vigilância diurna e à noite são feitas rondas pela Guarda Municipal.

Algumas melhorias estão sendo estudadas para coibir ações de vandalismo e de furtos, como subir a altura dos muros e intensificar as rondas, segundo a USU.