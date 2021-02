PAT oferece 46 vagas de emprego

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Posto de Atendimento ao Trabalhador de Americana está oferecendo 46 vagas de emprego. Como o processo é todo virtual, os interessados devem entrar no site www.americana.sp.gov.br/vagaspat, acessar o link “Cadastre seu currículo para concorrer as vagas de emprego no PAT” e preencher os dados.

Vale ressaltar que o cadastro e encaminhamento do currículo é realizado exclusivamente por meio do site da Prefeitura. Importante lembrar, ainda, que os candidatos devem manter o cadastro sempre atualizado.



VAGAS PARA CADASTRO NO SITE Adesivador/Sing Maker – conhecimento em CorelDraw/photoshop 1 Assistente de contas a Receber – cursando Adm. ou Ciências Contábeis 1 Auxiliar de escritório- construtora 1 Auxiliar de limpeza 2 Auxiliar de limpeza/Jardinagem 1 Auxiliar de monitoramento 2 Auxiliar de retorção/binadeira 2 Caseiro 1 Chapeiro 2 Consultor de vendas – conhecimento em designer de interiores 1 Contador – Vaga temporária 1 Contramestre tear Leonardo(Vamatex),Panter, Jacar 1 Costureira – cortinas 3 Eletricista de manutenção 2 Eletricista diesel 1 Eletricista predial 1 Empregada doméstica 1 Encanador 5 Estágio – cursando Engenharia Civil ou Elétrica 1 Maçariqueiro 2 Mecânico auxiliar têxtil 1 Mecânico de máquina textil 1 Motorista carreteiro 5 Operador de máquina digital/reativo/transfer 1 Operador de Router/ CNC e Corte a laser 1 Social midia 1 Tecelão – jato d agua 1 Vendedor interno Jr – setor têxtil 3