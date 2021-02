Dono de bar de Americana é preso após chamar guarda de “neguinho safado”

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O proprietário de um bar na Rua das Paineiras, em Americana, foi detido na noite deste sábado(7), após cometer injuria racial e xingar um agente da Guarda Municipal de Americana.

De acordo com a GAMA, uma equipe de trânsito fazia patrulhamento pela rua, quando notou uma caminhonete Hilux parada sobre a faixa de pedestres. Os guardas aguardaram por um tempo até a chegada do proprietário, porém não obtiveram sucesso e acionaram o guincho.

De acordo com a guarda, no momento da chegada do guincho, um dos proprietário do bar que fica na rua saiu do estabelecimento proferindo injúrias raciais e palavras de baixo calão contra o subinspetor da corporação. O homem usou xingamentos como “neguinho safado” e outras palavras de baixo calão.

O agente deu voz de prisão ao homem identificado como G.N.N.. “Nesse instante o mesmo ofereceu resistência e tentou correr para dentro do bar, mas foi contido pela Equipe e foi encaminho ao CPJ, onde foi elaborado um termo circunstanciado de ocorrência”, informou a GAMA.

O homem foi detido e encaminhado para a Central de Polícia Judiciária de Americana, onde foi elaborado um termo circunstanciado de ocorrência. De acordo com o registro feito na Polícia Civil, foi necessário o uso de força e algema para conter o proprietário do bar. um dos guardas sofreu uma lesão no pulso e joelho no momento que o acusado foi algemado.

Ele foi liberado após se comprometer a responder o processo em juízo.