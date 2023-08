Bandidos usaram fuzis para atacar carro-forte

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Na noite desta terça-feira (15), na Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), criminosos abriram fogo contra o carro-forte da empresa Comando G8, onde estavam quatro vigilantes. O caso ocorreu no km 125 da rodovia, próximo a um posto Graal. A polícia confirmou que os bandidos usaram fuzis.

O assalto, que ocorreu em plena via expressa, ganhou contornos ainda mais sombrios com os disparos efetuados pelos criminosos. De acordo com informações da polícia, os feridos resultantes desse confronto armado são dois vigilantes que estavam dentro do carro-forte durante o ataque. Um dos vigilantes, que foi atingido por um tiro na perna. No entanto, o outro vigilante não teve a mesma sorte, pois foi atingido com maior gravidade, levando um tiro no tórax.

Além dos vigilantes, um caminhoneiro que estava no posto nas proximidades do ocorrido também foi atingido, sofrendo um ferimento no ombro. Todos os feridos foram prontamente socorridos e encaminhados ao Pronto-Socorro Edison Mano, localizado em Santa Bárbara.

Após o assalto ao carro-forte, os criminosos perpetraram um ato ainda mais audacioso, incendiando o veículo utilizado na ação criminosa.

Segundo o Tenente-coronel Adriano Daniel, os bandidos estavam em dois veículos. Policiais Militares, policiais do Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) e Rodoviários estão empenhados em localizar os criminosos.

Até o manhã desta quarta-feira (16), ninguém havia sido preso em relação ao caso.