Bar faz sucesso em Santa Bárbara com drinks diferenciados

Santa Bárbara d’Oeste ganhou uma nova opção para as noites. Estamos falando do Revoada, que fica na Av. Monte Castelo, na região central da cidade e oferece um amplo cardápio de drinks e porções.

Com o conceito “Diferente de tudo, diferente de todos”, o Revoada possui um ambiente aconchegante com vários pontos instagrameáveis.

No seu cardápio há uma infinidade de drinks dos mais doces aos mais amargos elaborados de forma autoral, gins diferenciados montados com apresentações diferentes, vodkas, whiskys e cervejas.

A cozinha do espaço oferece porções, lanches em aperitivos, uma coxinha diferenciada que os clientes amam, e o diferencial, o pastel de fubá vindo de Minas Gerais cujo a receita é da família, único na região, além de outras variedades.

O Revoada vem recebendo clientes de toda a região, conquistando assim as demais cidades. O local ainda possui uma programação com atrações musicais ao vivo.

RODIZIO DE BOTECO

Nas quintas-feiras o Revoada oferece o rodízio de comida de boteco. No cardápio há opções como batata, torresmo, calabresa c/ cebola, linguiça, coxinha, bolinho de costela, isca de frango, anel de cebola empanado, frango a passarinho, amendoins e muito mais por apenas R$ 39,90.

O revoada fica na Av. Monte Castelo, 735 – Centro, Santa Bárbara d’Oeste e funciona de Quarta e Quinta das 16h às 23h, as Sextas e Sábados das 16h às 2h e aos Domingos das 16h às 23h

Informações e reservas: 19 3454-7999

Fique por dentro das novidades acompanhando a página no Instagram https://www.instagram.com/revoadaadegaa/