Pediatria ganha novo local de atendimento no HM

A partir desta sexta-feira (29), os atendimentos pediátricos do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, de Americana, serão transferidos para um novo local. O antigo pronto-socorro, que até então estava sendo utilizado exclusivamente como PA Covid-19, e que já foi desativado, foi revitalizado, recebeu nova pintura e passa a ser um espaço de atendimento para as crianças. As mudanças têm como objetivo a readequação do espaço e melhorar o serviço oferecido à população.

Desde 12 de março de 2021, o atendimento pediátrico vem sendo realizado ao lado da recepção, na entrada principal do hospital. A medida foi tomada na ocasião porque o município apresentava alta incidência de contágio do novo coronavírus. A partir de agora, tanto os atendimentos pediátricos como os da ortopedia, serão feitos, portanto, no antigo pronto-socorro, com acesso pela Avenida Nossa Senhora de Fátima.

“Em razão da Covid-19, tivemos que fazer várias alterações para o atendimento. Agora, com a desativação da ala de Covid está sendo possível readequar melhor os espaços. O local foi revitalizado especialmente para receber nossas crianças”, informou a diretora do Hospital, Lilian Franco de Godoi dos Santos.