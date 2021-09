Bolsonaro, Michelle, Flávio e ministros recebem prêmio do próprio governo

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Ministério das Comunicações entregou na tarde desta terça-feira(14), o prêmio Marechal Rondon de Comunicações. A solenidade aconteceu no Palácio do Planalto, em Brasília (DF).

Entre os premiados estavam o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), a primeira-dama Michelle Bolsonaro e o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), filho do presidente.

12 ministros de Estado, parlamentares e funcionários do governo e de estatais também foram agraciados com a homenagem.

De acordo com o MCom, o prêmio foi entregue para “nomes que desempenham trabalhos relevantes nas áreas das telecomunicações, radiodifusão, serviços postais e comunicação social”.

Veja a lista de premiados:

1 – Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro

2 – Presidente da ABRATEL, Márcio Silva Novaes

3 – Presidente da ABERT e Diretor-Geral do Grupo Bandeirantes, Flávio Lara Resende

4 – Presidente da Conexis Brasil Digital e CEO da TIM, Pietro Labriola

5 – Diretor-presidente da EBC, Glen Lopes Valente

6 – Presidente do Banco do Brasil, Fausto de Andrade Ribeiro

7 – Presidente da Telebras, Jarbas José Valente

8 – Presidente da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Floriano Peixoto Vieira Neto

9 – Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Federal, Arthur César Pereira de Lira (PP/AL)

10 – Presidente do Senado Federal, Senador da República, Rodrigo Otavio Soares Pacheco (DEM/MG)

11 – Senador da República, Flavio Nantes Bolsonaro (Patriota/RJ)

12 – Senador da República, David Samuel Alcolumbre Tobelem (DEM-AP)

13 – Senador da República, Fernando Bezerra de Souza Coelho (MDB-PE)

14 – Deputado Federal, Antonio Cezar Correia Freire (PSD/SP)

15 – Deputado Federal, Marcos Antônio Pereira (PRB/SP)

16 – Ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira Lima Filho

17 – Ministra-chefe da Secretaria de Governo, Flávia Carolina Péres

18 – Ministro da Cidadania, João Inácio Ribeiro Roma Neto

19 – Ministro da Economia, Paulo Roberto Nunes Guedes

20 – Ministro da Defesa, Walter Souza Braga Netto

21 – Ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno Ribeiro Pereira

22 – Ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Luiz Eduardo Ramos Baptista Pereira

23 – Ministro das Relações Exteriores, Carlos Alberto Franco França

24 – Ministro da Saúde, Marcelo Antônio Cartaxo Queiroga Lopes

25 – Ministro das Minas e Energia, Bento Costa Lima Leite de Albuquerque Junior

26 – Ministra da Agricultura, Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias

27 – Ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas

28 – Ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Regina Alves

29 – Ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Dornelles Lorenzoni

30 – Ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Gustavo Torres

31 – Ministro do Turismo, Gilson Machado Guimarães Neto

32 – Ministro da Educação, Milton Ribeiro

33 – Ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Cesar Pontes

34 – Secretária especial do PPI, Martha Seillier

35 – Presidente do Banco Central, Roberto de Oliveira Campos Neto

36 – Primeira-dama do Brasil, Michelle de Paula Firmo Reinaldo Bolsonaro

37 – Subchefe de Assuntos Jurídicos (SAJ) da Secretaria-Geral da Presidência, Pedro Cesar Nunes Ferreira Marques de Sousa

38 – Chefe do Gabinete Pessoal do Presidente da República, Célio Faria Júnior

39 – Secretário especial de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, Almirante de Esquadra Flávio Augusto Viana Rocha

40 – Chefe do Cerimonial da Presidência da República, Marcos Henrique Sperandio

41 – Ministro do TCU, Raimundo Carreiro Silva

42 – Ministro do TCU, Jorge Antonio de Oliveira Francisco

43 – Ministro Vice-Presidente e Corregedor do TCU, Bruno Dantas Nascimento

44 – Ministro do TCU, Walton Alencar Rodrigues

45 – Ministro do TCU, Vital do Rêgo Filho

46 – Presidente da Anatel, Leonardo Euler de Morais

47 – Secretária-Executiva do Ministério das Comunicações, Maria Estella Dantas Antonichelli

48 – Secretário de Radiodifusão do Ministério das Comunicações, Maximiliano Salvadori Martinhão

49 – Secretário de Telecomunicações do Ministério das Comunicações, Artur Coimbra de Oliveira

50 – Secretário Especial de Comunicação do Ministério das Comunicações, André de Sousa Costa

51 – Secretaria-Executiva Adjunta do Ministério das Comunicações, Flávia Duarte Nascimento

52 – Consultora Jurídica do Ministério das Comunicações, Carolina Scherer Bicca

53 – Procurador-Geral da República, Antônio Augusto Brandão de Aras

54 – Ministro do STF, José Antonio Dias Toffoli