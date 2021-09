Com cobrança de R$75 por ano e venda só para sócios, Sam’s Club inaugura em Americana

Foto: Will Moreira

Foto: Will Moreira

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O O Sam’s Club inaugurou nesta quarta-feira(15), sua primeira loja na cidade. Para comprar no hipermercado é necessário pagar uma taxa de R$ 75 por ano e se tornar sócio do clube. Clientes que não são sócios não podem comprar na loja.

A unidade de Americana foi construída no terreno que fica na Avenida Brasil com a Rua das Paineiras, onde antes estava instalado o Walmart, destruído em um incêndio em fevereiro de 2017. Desde então, o espaço permanecia fechado.

A loja conta com cerca de cinco mil itens entre produtos exclusivos e importados dos setores de alimentos, bebidas, mercearia, higiene e cuidados pessoais, limpeza, bomboniere, têxtil, decoração, tecnologia entre outros. Com área de vendas de mais de cinco mil metros quadrados, 14 caixas e quase de 300 vagas no estacionamento.

De acordo com a empresa, cerca de 100 empregos diretos foram gerados.