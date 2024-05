------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Corpo de Bombeiros conseguiu apagar as chamas do incêndio de grandes proporções atingiu um depósito de recicláveis no distrito industrial de Santa Bárbara d’Oeste.

As chamas iniciaram na noite desta sexta-feira (24), resultando em densa fumaça na pista, mas o fogo só foi controlado na madrugada deste sábado(25).

De acordo com o tenente Antônio, os bombeiros trabalham no rescaldo das chamas, movimentando os materiais para evitar novos focos.