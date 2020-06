Brochi quer maior fiscalização de postos de combustíveis em Americana

Ainda segundo o vereador, que é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor da Câmara, outro problema é a utilização de logomarcas de redes de postos por estabelecimentos não conveniados. “Muitos locais sustentam logomarcas e cores de layout de postos de bandeira, quando na verdade não são credenciados por estas marcas, ou seja, são bandeira branca e adotam esta prática para conseguirem vender combustíveis a um preço mais elevado do que outros postos de bandeira branca, e também para transmitir ao consumidor a sensação de que está comprando combustível de procedência mais confiável”, acrescenta.

De acordo com o parlamentar, tem aumentado o número de reclamações sobre práticas indevidas dos postos. “Consumidores relataram problemas em seus veículos logo após o abastecimento, não gerando dúvidas de que a má qualidade do combustível teria motivado os danos a estes automóveis, o que posteriormente foi confirmado pelos laudos técnicos emitidos por oficinas mecânicas”, aponta Brochi.