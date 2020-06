Presidente estadual do Republicanos reforça apoio ao pré-candidato Ricardo Molina

Em vídeo divulgado esta semana, Sérgio Fontellas, presidente estadual do Republicanos, reforçou mais uma vez o apoio do partido à pré-candidatura do empresário Ricardo Molina. Para Fontellas, Ricardo tem se destacado como um nome para a renovação na cidade de Americana. “Ele tem feito um trabalho muito importante aí no município de Americana e isso chamou muito a atenção de nós Republicanos. Por isso escolhemos ele para nos representar nessas próximas eleições”, afirma.

Sérgio também destacou o trabalho feito pelo Republicanos municipal. “Temos um grupo seleto capitaneado pelo Gualter, vereador e presidente municipal do Republicanos. Tenho certeza que juntos farão uma grande diferença. Afirmo que este é o momento de grande importância para a consolidação do projeto Republicanos” enfatiza Fontellas.

Ricardo agradece e afirma que os nomes que compõem a chapa são fortes e com reais condições de ocuparem uma cadeira de vereador para o mandado 2021/2024. “Agradeço muito ao Presidente Sérgio Fontellas e a todos do Republicanos pelo apoio à nossa pré-candidatura a prefeito de Americana.

Temos trabalhado muito e o resultado foi positivo. Conseguimos reunir muitas pessoas boas e o Republicanos oferecerá à população de Americana nomes importantes e qualificados, que serão excelentes opções no pleito deste ano, enfatiza, Ricardo Molina.