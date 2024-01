Brochi solicita reparo de passeio público em torno do Parque Ecológico

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O presidente da Câmara Municipal de Americana, vereador Thiago Brochi (sem partido), protocolou uma indicação na secretaria da Casa solicitando o reparo do passeio público em todo o entorno do Parque Ecológico e do Jardim Botânico.

No documento o parlamentar relata que recebeu solicitações de moradores, visitantes e pessoas que praticam caminhada e corrida nas proximidades sobre os buracos e irregularidades no calçamento.

“É importante que no local haja conforto e segurança aos moradores da região e pedestres”, afirma. A indicação será relacionada na pauta de sessão ordinária e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.