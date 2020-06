“Bruno tem sido um guerreiro”, diz João Doria

Covas que esta em tratamento contra um câncer no sistema digestivo foi testado com coronavírus neste sábado. Ele está sem sintomas, passa bem e vai despachar de casa.

“Desejo pronta recuperação ao Prefeito de SP, @brunocovas, diagnosticado hoje com COVID-19. Ele passa bem e está assintomático. Bruno tem sido um guerreiro no enfrentamento à pandemia. Mesmo em tratamento contra o Câncer, não parou de trabalhar um dia sequer pela população de SP” disse o governador.

O governador do estado de São Paulo, João Doria, usou sua conta no Twitter na noite deste sábado (13), para desejar pronta recuperacao ao prefeito de São Paulo, Bruno Covas.

Com câncer, Bruno Covas é diagnosticado com coronavírus