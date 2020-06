Com câncer, Bruno Covas é diagnosticado com coronavírus

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, foi diagnosticado com o Covid-19 neste sábado(13).

De acordo com a assessoria de imprensa da prefeitura, o resultado foi obtido em um exame de rotina e o prefeito não apresenta sintomas e passa bem.

“Depois de quatro testes negativos, hoje, infelizmente, testei positivo para a Covid-19. A orientação é ficar dentro de casa, já que não tenho sintomas, e não há necessidade de me licenciar do cargo de prefeito”, disse Bruno em um vídeo postado no Instagram.

A expectativa é que Covas despache a distância. “A expectativa é a de que eu fique aqui por 10 dias”, disse.

Em outubro de 2019, o prefeito foi diagnosticado com adenocarcinoma, um tipo de câncer maligno, situado na região do cardia, na transição do esôfago para o estômago. Através de exame pet scan ainda foi descoberta uma metástase no fígado e uma lesão no linfonodo.