São Paulo tem mais de 10,5 mil mortes causadas pelo novo coronavírus

A taxa de ocupação de leitos de unidades de terapia intensiva (UTI) alcançou hoje 76,4% na Grande São Paulo e 69,4% no estado. Há quase 14 mil pacientes internados no estado com suspeita ou confirmação de coronavírus, sendo 8.488 em enfermarias e 5.387 em UTIs.

Até hoje (13), o estado contabiliza 172.875 casos confirmados do novo coronavírus, com 31.935 pessoas curadas após terem recebido alta hospitalar.