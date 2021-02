Butantan antecipa para agosto entrega de mais 54 milhões de doses da vacina CoronaVac

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Governador João Doria confirmou nesta quarta-feira (17) que o Instituto Butantan vai antecipar a entrega de mais 54 milhões de doses da vacina contra o coronavírus ao Ministério da Saúde. A oferta da carga adicional de imunizantes será finalizada em agosto, totalizando 100 milhões de vacinas produzidas em São Paulo para todo o Brasil.

“Inicialmente prevista para o final de setembro, a entrega de 54 milhões de doses da vacina do Butantan será feita até o fim do mês de agosto”, afirmou o Governador.

“O Instituto Butantan está trabalhando 24 horas por dia, sete dias por semana, incluindo feriados e finais de semana, para produzir as vacinas que estão imunizando os brasileiros. Nove em cada dez brasileiros, neste momento, estão sendo vacinados com a vacina do Butantan”, destacou Doria.

Pelo novo acordo firmado entre o Butantan e o Ministério da Saúde na segunda (15), a carga adicional de 54 milhões de doses se soma às 46 milhões que o instituto do Governo do Estado já havia se comprometido a fornecer ao PNI (Plano Nacional de Imuniuzações).

“No cronograma contratado, a última entrega seria em setembro. Nós vamos fazer todo o esforço para adiantar essa produção e entrega. Esperamos que, no máximo em agosto, tenhamos entregue o total de 100 milhões de doses”, declarou Dimas Covas, Diretor do Butantan.

“Neste momento, é a única vacina que está sendo usada em grande volume no Brasil. Isso traz uma responsabilidade muito grande para o Butantan”, acrescentou Dimas.

Até agora, o Governo de São Paulo e o Butantan já entregaram 9,8 milhões de vacinas ao PNI. Em janeiro, foram 6 milhões no dia 17, outras 900 mil no dia 22 e mais 1,8 milhão no dia 29. Em fevereiro, foram enviadas outras 1,1 milhão de doses no último dia 5.

A partir da próxima semana, o Butantan começa a entregar parte de uma nova carga de 17,3 milhões de vacinas fabricadas com o IFA (Insumo Farmacêutico Ativo) enviado neste mês pela biofarmacêutica Sinovac. A parceria internacional garantiu 11 mil litros de matéria-prima vinda da China para a fábrica em São Paulo.

Também neste mês, o Butantan já solicitou uma nova remessa de 8 mil litros de IFA para a Sinovac. O objetivo é acelerar ainda mais a produção de novas vacinas na capital paulista.