Calçadão de Americana fica lotado no primeiro dia de funcionamento das lojas

O calçadão de Americana recebeu grande número de clientes na manhã desta segunda-feira, dia da retomada do comércio na cidade.



As lojas do calçadão da Rua Trinta de Julho tiveram clientes aglomerados em longas filas. Os espaços podem abrir apenas 4 horas.



A maior procura foi por lojas de eletrodomésticos e portáteis. O Magazine Luiza foi única do setor que não estava com as portas abertas no convívio. A unidade transferiu o atendimento para a Rua Fernando de Camargo.



Americana está no ‘fase 2’ onde é permitida a abertura do o comércio varejista, escritórios, imobiliárias e concessionárias, conforme o decreto estadual.



A cidade já registrou sete mortes por coronavírus.