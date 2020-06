Calçadão fica movimentado no feriado de Santo Antônio

O calçadão de Americana ficou movimentado na manhã deste sábado(13), feriado municipal de Santo Antônio de Pádua.

AS principais ruas do centro tiveram grande fluxo de pessoas, embora menor que o do sábado passao, primeiro dia de funcionamento do comércio no final de semana.

As maiores filas e aglomerações foram registradas pelo Portal de Americana nas lojas de magazine e eletrodomésticos. Os clientes aproveitaram o feriado do padroeiro da cidade para comprar presentes.

Entre os frequentadores, famílias inteiras com idosos e crianças. Mesmo com policiamento no calçadão houve também a circulação de pessoas sem máscara.