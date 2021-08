Calor vem com toda força e temperatura deve chegar a 37ºC em Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A semana deve ser de muito calor em Americana e região. É o que indica a previsão da Climatempo para os próximos dias, quando os termômetros devem registrar até 37ºC.

De acordo com a previsão, a segunda-feira começa com sol e algumas nuvens com temperatura mínima de 18ºC e máxima de 34ºC. A terça deve ser sol com 19ºC no início da manhã e até 36ºC durante a tarde.

A maior máxima da semana deve ser registrada na quarta-feira, quando a temperatura sobe e chega a 37ºC com mínima de 20ºC pela manhã.

Na quinta, o dia deve ser de sol e a noite com muitas nuvens, mas não chove. Termômetros ficam entre 19ºC e 36ºC.

Na sexta, a chuva deve voltar à região e a temperatura fica entre 17ºC e 29ºC. O final de semana deve ser de tempo firme com mínimas entre 15ºC e máxima de 29ºC.