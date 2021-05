Câmara abre mão de receber R$ 4 milhões de repasse da prefeitura

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O prefeito Chico Sardelli recebeu nesta terça-feira (4) a notícia de que a Câmara de Americana abriu mão de R$ 4 milhões do Orçamento do Legistativo para 2021. Os valores seriam utilizados na realização de obras e agora vão permanecer nos cofres da Administração Municipal, de acordo com o presidente da Câmara, o vereador Thiago Martins. Ele se reuniu com Chico e com a secretária de Fazenda, Simone Bueno, no gabinete do prefeito.

Martins explicou que a Câmara deixará de receber R$ 500 mil ao mês, a partir de maio, em oito parcelas até dezembro de 2021. “É nossa responsabilidade social contribuir para que o município tenha o máximo de recursos públicos para atender as demandas da população. Além de reforçar os cofres públicos, essa ação facilita a aprovação das contas da Câmara junto ao Tribunal de Contas, pois o dinheiro não fica parado conosco”, declarou Martins.

O ofício do Legislativo foi protocolizado hoje no Paço Municipal e agora, a prefeitura se desobriga de repassar R$ 500 mil mensais ao Legislativo, como explicou o vereador. “Assim a administração pode fazer uso deste recurso como julgar mais importante “, garantiu.

O prefeito agradeceu esta nova colaboração da Câmara, que através da doação de R$ 700 mil em março, permitiu a compra de 12 respiradores para ações de combate à COVID-19. “A colaboração que temos recebido é muito importante. No momento em que vivemos, a Câmara, por meio de seu presidente e com o apoio dos vereadores, tem sido muito correta e parceira, comprometida com os resultados na administração pública. Em nome do presidente Thiago Martins agradeço a dedicação de todos os vereadores. Quem ganha são os americanenses”, declarou.

Chico e a secretária de Fazenda se reúnem nesta quarta (5) para definir a destinação deste recurso extra.