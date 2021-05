“Paulo está vivo!”: Tata Werneck nega morte de Paulo Gustavo

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A apresentadora Tata Werneck negou a informação da morte do humorista, Paulo Gustavo, na tarde desta terça-feira(4).

Em uma postagem no Twitter, Tata disse que ele está vivo. “A situação dele é grave. Mas mesmo assim é mto cruel darem uma notícia . Tirarem as chances e as esperanças. Paulo está vivo. Permanece lutando. Sabemos da dificuldade e da gravidade. Mas por favor não deem notícias para ganhar likes”, pediu.

Mais cedo, um site de fofoca divulgou a morte do humorista. “Enquanto há vida há esperança! Paulo está vivo!”, disse Tata em outra postagem.