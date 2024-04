Câmara aprova “Dia do Jogador de Airsoft”

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Com pauta fraca e sem projetos relevantes, a Câmara Municipal de Americana aprovou nesta terça-feira(23), por 14 votos favoráveis e um contrário, o projeto de autoria do vereador Thiago Brochi (PL) que institui o “Dia do Operador e Jogador de Airsoft” no âmbito do município.

O projeto, que determina a comemoração anual no dia 10 de junho, também reconhece o Airsoft como desporto em Americana.

Segundo o texto aprovado, as celebrações referentes a essa data devem ser incluídas no calendário oficial de eventos e festividades do município.

A medida recebeu apoio da maioria dos vereadores presentes, com exceção da professora Juliana(PT) que deu voto o contrário.