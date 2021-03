Câmara aprova subsídio de R$ 150 mil mensal para empresa de transporte em Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Os vereadores da Câmara Municipal de Americana aprovaram em primeira discussão, durante a sessão extraordinária realizada neste domingo (14) no Plenário Dr. Antônio Álvares Lobo, com quinze votos favoráveis e quatro contrários em primeira discussão o projeto de lei nº 40/2021, de autoria do Poder Executivo, que altera a Lei nº 4.384/2006, que dispõe sobre o serviço público de transporte coletivo urbano no município de Americana.

O projeto retira da concessão do serviço de transporte coletivo urbano a obrigação imposta ao concessionário de manter os veículos circulando somente na presença de cobrador e abre a possibilidade de concessão de subsídio à empresa prestadora do serviço até o limite mensal de R$ 150 mil, com o objetivo de reduzir o valor da tarifa cobrada.

De acordo com Thiago Brochi(PSDB), líder de governo, com a aprovação do subsídio, a passagem do transporte público deve ser fixada em R$5,00.

Votaram contra o projeto os vereadores Vagner Malheiros, Gualter Amado, Leonora do Postinho e Professora Juliana.

O projeto será votado em segunda discussão em sessão extraordinária que será realizada na próxima terça-feira (16), às 19h30.