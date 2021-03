Pazuello deve deixar Ministério da Saúde, afirma jornal

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

De acordo com informações divulgadas pelo jornal O Globo, o presidente, Jair Bolsonaro, deve trocar novamente o ministro da Saúde. A informação divulgada pelo veículo dá conta de que Eduardo Pazuello deve deixar o comando da pasta ainda nesta semana.

Segundo interlocutores, o ministro já teria comunicado Bolsonaro de que está com problemas de saúde e pediu para deixar o cargo.

Pazuello assumiu a pasta após a saída o ex-ministro Nelso Teich que pediu demissão do cargo por não concordar com os encaminhamentos do governo. Ele ficou na função por 29 dias. Antes a pasta era comandada por Henrique Mandetta.