Câmara conquista autorização do Corpo de Bombeiros pela primeira vez na história

A Câmara Municipal de Americana, que inicia sua mudança de prédio nesta quarta-feira(23), conquistou, pela primeira vez na história, o AVCB – Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros. A informação foi divulgada pelo presidente, Thiago Martins(PV), durante visita acompanhado da imprensa na nova sede que fica na Avenida Monsenhor Bruno Nardini.

O documento certifica que o prédio possui todas as condições de segurança como saídas de emergência, hidrantes, extintores e sistemas de pânico. Essa é a primeira vez, nos 97 anos de fundação do legislativo municipal que o documento é emitido.

Thiago se demonstrou feliz com a conquista da certificação. “Inclusive já temos funcionário treinados para o combate ao incêndio. Nos temos a brigada de incêndio, eles passaram pelo curso e foram certificados”, conta o presidente.

NOVA SEDE

Após quatorze anos instalada no prédio do antigo colégio Divino Salvador, a Câmara Municipal de Americana será sediada em um edifício de 3.800 m² localizado na Avenida Monsenhor Bruno Nardini, no Jardim Miriam, na região do Frezzarin. O novo prédio da Câmara possui dois andares, instalações modernas e acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. O novo contrato de locação irá resultar em uma economia de mais de R$ 200 mil por ano.

“O prédio possui estrutura moderna e funcional, é mais novo, bem localizado e bem estruturado. Com a mudança, a Câmara poderá atender melhor à população e tudo isso gerando economia aos cofres públicos”, disse Martins.

Na nova sede, a população poderá continuar a participar ativamente dos trabalhos do legislativo nas sessões ordinárias, audiências públicas, reuniões, debates e sessões solenes. A Câmara continuará oferecendo a possibilidade de cessão de espaços e salas, mediante autorização, para reuniões de conselhos municipais, entidades e sociedade civil.

A primeira sessão ordinária na nova sede será realizada na quinta-feira, 04 de março. O novo endereço da Câmara é: Avenida Monsenhor Bruno Nardini, 1835 – Jardim Miriam.