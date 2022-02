Prefeito e deputado visitam ampliação do sistema de monitoramento da Gama

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Guarda Municipal de Americana (Gama) recebeu, nesta segunda-feira (21), a visita do prefeito Chico Sardelli, do vice-prefeito Odir Demarchi, acompanhados do deputado estadual Antonio Assunção de Olim, o Delegado Olim. Eles foram verificar a ampliação do sistema de videomonitoramento da autarquia, que recebeu duas novas câmeras inteligentes no fim do ano passado, adquiridas por meio de recursos de emenda impositiva do parlamentar no valor de R$130 mil.

Os equipamentos para videomonitoramento foram comprados com recursos da Secretaria de Estado de Segurança Pública e o pedido ao deputado foi feito pelo secretário municipal de Habitação, Luiz Cezaretto.

“Americana agradece ao deputado e amigo, Delegado Olim, por esse importante investimento na área de videomonitoramento. Nosso município ganha em segurança e qualidade de vida para a população”, destacou Chico.

O deputado também reforçou a importância do investimento. “Cidade que tem monitoramento, os ladrões fogem. Fico muito feliz em poder ajudar, de ver o dinheiro investido e esse belo trabalho sendo realizado”, afirmou Delegado Olim.

Com essas novas câmeras, o sistema passou a contar com um total de 85 monitoradas pela autarquia. São 64 câmeras espalhadas em prédios públicos municipais, praças, ecopontos e avenidas, além de 21 câmeras inteligentes espalhadas em oito pontos de entradas e saídas da Cidade.

Também acompanharam a visita o comandante da Gama, Marco Aurélio da Silva e o secretário municipal de Gestão de Convênios, Vinicius Zerbetto.