Motorista fica ferido em acidente na Anhanguera

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Um motorista ficou ferido em um acidente com dois caminhões na Rodovia Anhanguera na madrugada desta quarta-feira(23), no trecho de Sumaré.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros de Americana, o motorista de uma transportadora ficou preso nas ferragens após o acidente no quilômetro 108 da via. Ele teve politraumatismo, além de fratura no fêmur e contusão de tórax.

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O resgate da CCRAutoban, empresa que administra a via, encaminhou a vítima para o Hospital Estadual de Sumaré – Dr. Leandro Franceschini .