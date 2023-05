Câmara irá funcionar no último sábado de cada mês para atendimento ao público e oferta de serviços à população

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Os vereadores da Câmara Municipal de Americana aprovaram durante a sessão ordinária realizada nesta terça-feira (23) no plenário Dr. Antônio Álvares Lobo o projeto de resolução nº 2/2023, de autoria da Mesa Diretora, que autoriza a abertura e o funcionamento da sede do legislativo no último sábado de cada mês.

De acordo com o presidente da Casa, vereador Thiago Brochi (sem partido), o objetivo é aproximar a população do Poder Legislativo e solidificar o Paço 15 de Janeiro como um local de atendimento e oferta de serviços aos cidadãos. Com a aprovação do projeto, a Câmara poderá sediar feiras, palestras, eventos, orientações jurídicas do Procon e outros serviços, além de atendimento à população pelos vereadores nos gabinetes.



“É uma forma de trazer a população mais para perto do cotidiano do legislativo. Sabemos que hoje em dia existem as redes sociais, que facilitam muito o contato dos cidadãos com a Câmara e com os parlamentares, mas muita gente não consegue vir durante a semana em razão de compromissos de trabalho”, explicou o presidente.

