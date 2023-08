Câmara rejeita denúncia contra vereador Fernando da Farmácia

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Em uma sessão realizada nesta terça-feira(29), na Câmara Municipal de Americana, quatorze parlamentares votaram contra a abertura da investigação de improbidade administrativa contra o vereador Fernando da Farmácia (PTB), enquanto apenas três foram favoráveis ao processo.

A denúncia, apresentada pelo primeiro suplente do PTB, Dr. Renato Martins, alegava que Fernando da Farmácia estava envolvido em irregularidades relacionadas a sua empresa, a Drogaria Jardim, que estaria fornecendo produtos para servidores do DAE (Departamento de Água e Esgoto) com desconto em folha de pagamento.

A denúncia se baseava no artigo 19 da Lei Orgânica do Município, que proíbe vereadores de firmar ou manter contratos com autarquias e de serem proprietários de empresas que recebam benefícios de contratos com entidades públicas municipais. Caso a denúncia fosse aprovada, uma comissão processante seria formada para investigar a situação e avaliar a possibilidade de cassação do mandato do vereador.

Os parlamentares que se posicionaram contra a abertura da investigação foram: Dr. Otto Kinskui (Cidadania), Dr. Wagner Rovina (PV), Juninho Dias (MDB), Leco Soares (Podemos), Léo da Padaria (PV), Leonora Périco (PDT), Lucas Leoncine (PSDB), Marcos Caetano (PL), Marschelo Meche (PL), Nathália Camargo (Avante), Pastor Miguel Pires (Republicanos), Silvio Dourado (PL), Thiago Martins (PV) e o suplente Ricardo Tite (PDT).

Gualter Amado (Republicanos), Professora Juliana (PT) e Vagner Malheiros (PSDB) foram a favor.